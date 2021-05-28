من سرقة 4 ملايين دولار للحبس.. القصة الكاملة لهيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري

في 22 يوليو من عام 2020، ألقت أجهزة الأمن القبض على محمد وزيري مدير أعمال المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، بتهمة سرقة 4 ملايين دولار من أرصدتها بالبنوك، أي ما يعادل 63 مليون جنيه، دون وجه حق، حسب اتهام هيفاء وهبي لمدير أعمالها في محضر رسمي.

وقالت إن مدير أعمالها تقاضى أتعابه مقابل مهامه الوظيفية في أثناء عملهما معًا، لكنها اكتشفت أنه استولى على أموالها.

آخر تصرف قضائي

وفي آخر تصرف قانوني، قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، إحالة القضية المتهم فيها محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، بالنصب عليها، للجنة من الخبراء، لإعداد تقرير حولها، كما أمرت المحكمة باستمرار حبس المتهم على ذمة القضية الصادر فيها حكمًا بحق المتهم من محكمة الجنح بحبس «وزيري» لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية، لكنه تقدم باستئناف على الحكم نظرته المحكمة وأصدرت قرارها المتقدم.

التحقيقات

وفي تحقيقات النيابة العامة، اتهمت هيفاء وهبي مدير أعمالها محمد وزيري بالاستيلاء على أملاكها والأموال الخاصة بها، وحذرت الجميع من التعامل معه، ومن جهته نفى محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، ما تردد عن استيلائه على أملاك وأموال الفنانة هيفاء وهبي، وبرر وزيري، الاتهامات إلى الخلاف بينه وبين هيفاء، مؤكدا أن اتهامها له بسرقتها كان لـ«أسباب شخصية، هيفاء بدأت بالفلوس وبعدين بالعقارات وبعدين بالفيلم، وبتقول في الفيلم إنها ما أخدتش أجرها وفي حجم المخاطر اللي أنا فيها، لأن آخر فيلم لهيفاء كان سنة 2014، واتوقف وكان هناك مخاطرة كبيرة».

زواج هيفاء ووزيري

وبحسب التحقيقات، قدم وزيري قسيمة زواجه من هيفاء وهبي، للمحكمة ومعه قرائن كثيرة، مشيرًا إلى أن جيرانه في «الكمباوند» الذي يعيش فيه، يعلمون بأنهما يعيشان سويًا منذ 3 سنوات، موضحا: «كنا بناكل وبنشرب وبنخرج في المطاعم وجيرانا عارفين وكل الناس عارفة، والموضوع مش سهل، وكمية الاتهامات اللي بتتوجه لي موضوع مؤسف».