السيدة التي التقاها السيسي لـ«الوطن»: الاستجابة جاءت «قبل ما أدخل بيتي»

قالت السيدة منى محمدي علي، السيدة التي التقت الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم على هامش جولته لتفقد عدد من الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة واستجاب لاستغاثتها به، إن مؤسسة رئاسة الجمهورية أرسلت لها مختصين لتفقد حالتها على أرض الواقع قبل الاستجابة لمطالبها، موضحة أنهم شاهدوا «عفش مكسر وحياتنا بعنيهم»، لتتم الاستجابة بعدها، موضحة أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وآخرين تواصلوا معها عقب لقاء الرئيس، وأكدوا وجود توجيهات بالاستجابة لحالتها.

وأضافت «السيدة منى»، في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش وجودها في مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج لبدء الفحوصات الطبية لها منذ قليل، أنها لم تكن تتوقع أن تلتقي الرئيس، كما لم تتوقع أن تتم الاستجابة لها بهذه السرعة، مضيفةً: «كلموني قبل ما أدخل البيت، والحمد لله بشكر الرئيس، وبقوله ربنا يباركلك ويحفظك ويراضيك».

وأشارت إلى أنها كانت مستقلة «تاكسي» أثناء مرور الرئيس بالقرب منها، وحينما نادت على الرئيس تخوف منها سائق التاكسي، وأنزلها منه، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي شاهد نداءها له بصوتها وعبر رفع «العكاز» الموجود معها، ليرسل لها سيارة أخذتها من مكان وقوفها إليه، مضيفة: «قابلني بترحاب، وقالي مرحب بيكي يا أمي.. طلباتك إيه، لأطلب منه، ليقول من عيني الاتنين، وقبل ما أروح لقيت حد من الرئاسة كلمني».

وأوضحت أنها لم تكن متوقعة سرعة التنفيذ، مضيفة أن هذا الأمر هو كرم شديد من الرئيس، لافتة إلى أنها «مذهولة» من سرعة الاستجابة لها بعد توجيه الرئيس، خصوصاً أن هناك ألم في عينها وأرجلها «تاعبينها أوي»، على حد قولها.

ولفتت إلى أنها قالت للرئيس إنها لا تستطيع دفع الإيجار، وطلبت تمليك الشقة لها من المحافظة، متمنيةً أن يتم الاستجابة لها وتوفير عمرة لها وأهلها.