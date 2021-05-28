تعرف على المحاور والطرق الجديدة التي تفقدها الرئيس السيسي اليوم

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية اليوم الجمعة، لأعمال تطوير طرق جديدة بشرق القاهرة، وشملت المحاور والطرق الجديدة التي تفقدها الرئيس السيسي اليوم، شملت كلاً من المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي، والأحياء المحيطة بـ«منطقة شيراتون السكنية».

المحاور والطرق الجديدة التي تفقدها الرئيس السيسي اليوم

- تفقد الرئيس خلال جولته، تطوير المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي.

- شملت الجولة شارع عبدالحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأتوستراد.

- أطلع مسؤولو المشروع الرئيس، على أنه جرى توسعة هذا الشارع بواقع 6 حارات مرورية لكل اتجاه امتدادا لحي مدينة نصر.

أعمال تطوير طرق وخدمات منطقة شيراتون

- تضمنت الأعمال رفع كفاءة وتوسعة الطرق الداخلية بمحيط منطقة شيراتون السكنية.

- تشتمل تلك الأعمال على تطوير 12 شارع بإجمالي 14 كيلو متر.

- أطلع مسؤولو التطوير الرئيس على أن الهدف من هذا المشروع هو تخفيف الأعباء المرورية عن تلك المنطقة.

- احتوت مشروعات التطوير على تطوير شبكة المرافق بالمنطقة.

- اشتملت الأعمال على إحلال وتجديد خطوط المياه بأطوال 35 كيلو متر.

- تتضمن الأعمال تنفيذ خط صرف صحي بطريق الأوتوستراد.

- قال مسئولو الأعمال للرئيس إن المشروع الأخير لخدمة التجمعات السكنية المستقبلية.

- يتم العمل على تنفيذ شبكة لصرف مياه الأمطار ضمن المشروع.

- احتوت الأعمال أيضاً على إنشاء كوبريين للدوران للخلف في طريق لأوتوستراد.

- بحسب مهندسي المشروع يحتوي الكوبريين على 3 حارات مرورية لكل كوبري.

وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صادر عن الرئاسة اليوم، أن الرئيس توقف لمناقشة المسئولين بمواقع العمل، وإطلاعه على حجم الأعمال المنفذة.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة، خلال بيانه، إلى ضرورة الالتزام بـ«جداول انتهاء المشروعات».

وأوضح السفير بسام راضي، أن الرئيس التقى بعدد من المواطنين خلال الجولة الذين تصادف وجودهم في تلك المناطق وقتها، ليستمع لطلباتهم.