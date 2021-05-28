استشاري صحة نفسية يقدم نصائح لعلاج الخوف المتزايد لدى كبار السن من انتشار الأوبئة

قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية إن توالي الأمراض والجوائح، خلال فترات قصيرة، والتي بدأت بكورونا ثم تطوراتها المتعددة والسلالات الجديدة منه، فضلا عن الأمراض التي جاءت كتداعيات للفيروس، كمرض الفطر الأسود ومرض الفطر الأبيض، ومرض الفطر الأصفر، وغيرها من الأمراض التي أصبحت تحيط بمواطنين العالم كله على حد سواء، من شأنها التأثير النفسي الكبير على الجميع، خصوصا الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

هندي: تلاحق الأمراض ينمي القلق والاكتئاب

وتابع استشاري الصحة النفسية لـ«الوطن»، أن تلاحق الأوبئة والأمراض، أصاب المصريين بالتوتر النفسي وأصبح ينمي مشاعر القلق ويزيد من الإحباط، حيث إن الكثيرين أصبحوا يشعرون بأنهم غير قادرين على حماية أنفسهم من الأمراض لكثرتها وتعدد أسبابها، ما يؤدي للإحباط النفسي والشعور بالتأزم النفسي والاكتئاب، ويتزايد شعور القلق من الموت، وهو العرض الذي ارتفعت حدته في الآونة الأخيرة مع الخوف من الفقدان سواء الذات أو المقربين من الأسرة او الأصدقاء.

وأشار «هندي» إلى أن كل تلك الأمور من الممكن أن تترك أثرا انعكاسيا بالاستسلام والانهزام وتتحول الشخصية من شخصية محافظة لشخصية مستهترة ومستسلمة، فتتوقف عن تنفيذ الإجراءات الاحترازية أو تبدأ في التعامل بلا مبالاة مع هذه الوقائع.

6 نصائح لعلاج الخوف المتزايد من الأمراض

ومن أجل تلاشي هذا وتحويل المخاوف التي تتزايد إلى أمر إيجابي، نصح استشاري الصحة النفسية المواطنين بعدة نصائح، جاءت كالتالي:

1- الاهتمام بالإجراءات الاحترازية.

2- ألا نستسلم بل نكون على قدر تطور الجوائح والفطريات ونتطور معها باتباع الإجراءات الحديثة.

3- عدم الانسياق وراء الأمراض الكاذبة والانسياق وراء الشائعات، أو السماع للسوشيال الميديا والفضائيات المعادية التي تصدر الخوف ومشاعر الهلع.

4- الاعتماد على المواقع والمنصات الرسمية والمعتمدة في إخبار الصحة مثل وزراة الصحة أو منظمة الصحة العالمية.

5- عدم ترك أنفسنا للأخبار السيئة ونشغل وقت فراغنا بالقراءة والاطلاع وعدم الاستستلام لتتبع الأخبار حتى لا يتطور الشعور بالتوتر ولا ننساق وراء أي معلومات.

6- النظر للجانب الإيجابي بأن الدولة اتخذت خطوة استباقية، حيث خصصت مكانا لمرضى الفطر الأسود في مستشفى العزل، وحاليا لا يوجد في مصر سوى 4 حالات فقط، مصابة بهذا الفطر.