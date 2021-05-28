الأرصاد تحذر من طقس الاثنين.. شديد الحرارة على كافة الأنحاء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، من طقس الاثنين المقبل، مشيرة إلى وجود ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، أثناء النهار، فيما يسود ليلاً طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد موعد انكسار موجة الحر على البلاد، درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر يوم الاثنين المقبل، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الطيران المدني، ومتابعات حالة الطقس على مدار الساعة.

موعد انتهاء الموجة الحارة على البلاد

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انتهاء الموجة الحارة على البلاد، حيث أوضح أن الطقس يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، ليسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء يومي الاثنين والثلاثاء، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 38 مئوية، وتصل لـ46 مئوية على جنوب الصعيد، خلال الاثنين والثلاثاء، على أن تعاود درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، لتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 34 مئوية، الأربعاء المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 31 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 27.