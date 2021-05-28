القبض على 3 أشخاص بسبب معاكسة الفتيات بالإسكندرية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على تطبيق «تيك توك»، يظهر خلاله 3 أشخاص يقومون بمعاكسة الفتيات بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية .

وبالفحص باستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد هوية الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنهم 3 أشخاص، جميعيهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أضاف أحد المتهمين بأن الحساب المشار إليه خاص به، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.