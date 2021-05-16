الأجهزة الأمنية تفحص فيديو تحرش شاب بفتاة بعد خلع ملابسه لها بطنطا

قالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن تفحص فيديو تحرش متداول عبر صفحات السوشيال ميديا بمدينة طنطا في الغربية.

وأضافت المصادر، أن تفحص اللوحة المعدنية لسيارة الشاب الذي تحرش بفتاة بعد أن «خلع لها ملابسه»، لرفضها استقلال السيارة معه، لتحديد هوية مالك السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاب المتهم بالتحرش.

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا فيديو، نشرته فتاة تدعى «دعاء محمد» أثناء قيام شاب بالتحرش بها من خلال خلع ملابسه لها، وذلك بعد أن طلب منها أن تركب السيارة ورفضت، وحين تلاحظ له قيام الفتاة بتصويره توقف عن فعلته وظل يطاردها بسيارته، وطالب رواد السوشيال ميديا بسرعة ضبطه لمحاسبته على فعلته.