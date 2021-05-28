طرق تحميل تطبيق «ادرس في مصر» على هاتفك المحمول

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تطبيق «ادرس في مصر»، لمساعدة الطلاب الراغبين في الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم في التعرف على المؤسسات التعليمية الموجودة بالداخل.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور التالية، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، أبرز المعلومات عن تطبيق «ادرس في مصر» وطريقة تحميله.

تطبيق ادرس في مصر

يتضمن تطبيق «ادرس في مصر» بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والكليات والمعاهد التكنولوجية والمعاهد العليا.

وتم الإطلاق التجريبي للتطبيق لتقديم الطلاب الوافدين عليه، أمس، للعام الجامعي 2021/2022.

ويعد إطلاق هذا التطبيق تنفيذا لتوجهات الدولة، الخاصة بالارتقاء بمنظومة الطلاب الوافدين، ولتصبح مصر أكبر مركز تعليمي متميز في الشرق الأوسط تحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030.

وتتمثل إجراءات قبول الطلاب بتطبيق «ادرس في مصر»، على النحو التالي:

- صورة من جواز سفر ساري.

- شهادة الثانوية العامة الحاصل عليها الطالب أو ما يعادلها، وتقوم الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بفحص وترشيح الطلاب على الرغبات الأولى لهم وفقا للمقاعد المتاحة بالجامعات، خلال الفترة من 3 إلى 6 أيام عمل، ويتمكن الطالب بعدها من إتمام إجراءات تنفيذ الترشيح، من خلال الخدمات المستحدثة من إرسال المستندات الأصلية مصدقة عبر البريد السريع واستخدام الدفع الإلكتروني، أو من خلال تسليم المستندات بمقر الإدارة على العنوان «7 شارع إبراهيم أبو النجا – حي السفارات – مدينة نصر».

وتستهدف منصة «ادرس في مصر» مساعدة الطلاب الوافدين في التعرف على الفرص والقدرات التنافسية للجامعات المصرية، بالإضافة إلى التوسع غير المسبوق في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، واستحداث برامج وتخصصات جديدة تواكب متطلبات سوق العمل الدولي.

كيف يمكن تحميل تطبيق ادرس في مصر؟

ويمكن تحميل التطبيق من خلال «متجر آبل» و«متجر جوجل»، من خلال هذا الرابط https://play.google.com/store/apps/details?id=com.informatique.myuniversity لمستخدمي هواتف الأندرويد.

أو من خلال هذا الرابط الخاصة بمستخدمي هواتف آيفون https://apps.apple.com/us/app/study-in-egypt/id1475711656?ls=1