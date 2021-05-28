لقاح الجرعة الواحدة بعد اعتماده يصل مصر.. طبيب: ينشر المناعة بشكل أكبر

بعد عدة أشهر من التجارب، سمحت السلطات الطبية في بريطانيا بترخيص لقاحا رابعا لمكافحة جائحة فيروس كورونا بترخيصها استخدام لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة.

وينضم هذا اللقاح، الذي طلبت منه بريطانيا 20 مليون جرعة، إلى منتجات فايزر وأسترازينيكا وموديرنا المستخدمة في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عزم الدولة المصرية شراء كميات من لقاح الجرعة الواحدة لتطعيم المواطنين به ضد فيروس كورونا، لينضم إلى قائمة اللقاحات التي وفرتها الدولة المصرية.

قبل أيام، كشفت وزارة الصحة والسكان موقف لقاح جونسون في مصر، وقالت الوزارة إن مصر ستشهد تدفقات للقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة الدولة لتنويع لقاحات كورونا بهدف زيادة عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، وتابعت الوزارة في تقرير حصل عليه «الوطن» أنه جرى التعاقد على 4 ملايين جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، وسيجري توريدها لمصر في الربع الأخير من العام الجاري.

لقاج «جونسون» الوحيد الذي يتميز بتقنية الجرعة الواحدة

الدكتور يوسف محمد، أخصائي الأمراض المعدية، أوضح أن لقاح «جونسون» الذي يتميز بالجرعة الواحدة، له أهمية كبيرة، إذ يوفر عناء حصول كل شخص على جرعتين، وبالتالي تسهل عملية تطعيم الفئات المحددة في الدولة، مما يسهم في نشر أكبر قدر من المناعة ضد كورونا.

وأضاف محمد لـ«الوطن»، أن هناك ميزة أخرى هامة يتميز بها اللقاح المضاد لكورونا «جونسون»، وهي أنه سهل التخزين ويمكن حفظه في درجة حرارة الثلاجات، وبالتالي يسهل عملية التخزين، ولن يكون بحاجة إلى مبردات أو طرق حفظ خاصة.

وتابع أخصائي الأمراض المعدية، أن اللقاح فعّال بنسبة تتجاوز الـ85% بالمائة في الوقاية من الأعراض المتوسّطة إلى الشديدة من «كوفيد-19»، وفقًا للتجارب السريرية التي أجريت على ما يقرب من 40 ألف شخص بالغ في العديد من البلدان حول العالم.

وتعهدت الشركة الأمريكية المنتجة للقاح «جونسون»، بتأمين 100 مليون جرعة للولايات المتحدة قبل نهاية يونيو، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في فبراير الماضي، خلال مناسبة بلوغ عدد الجرعات التي أعطيت في البلاد في ظل إدارته 50 مليونا: «إذا وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على ترخيص هذا اللقاح، فلدينا جهاز لتوزيعه بأسرع ما يمكن».