5 خطوات قامت بهم تعليم دمياط استعدادا لامتحان الشهادة الإعدادية

يبدأ اليوم السبت أول أيام امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) في مادة اللغة العربية وفق الجداول التي أعلنتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وقال عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، إنه من المقرر أن يؤدي الامتحانات 29490 طالبًا وطالبة، داخل 160 لجنة موزعة على 10 إدارات تعليمية.

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وفي هذا السياق ننشر استعدادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط للامتحانات المقررة اليوم:-

1- إعداد وتجهيز اللجان مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية

2- تعقيم وتطهير اللجان يوميًا قبل وبعد الامتحانات

3- لن يسمح بأي تجاوز في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين.

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4- التنسيق مع مديرية أمن دمياط، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل العقبات التي تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات في جميع الإدارات، لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات.

5- تأمين تحركات السيارات المخصصة لنقل كراسات الإجابة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

هذا وطمأن وكيل الوزارة أولياء الأمور بأن الوزارة والمحافظة يضعان امتحانات الشهادة الإعدادية نصب أعينهما، لأنها تعد من المهام القومية للدولة، ويسخران كل الإمكانيات من أجل توفير الظروف الملائمة والمحفزة لهم.

وتعمل المحافظة على تذليل جميع العقبات التي تواجه سير الامتحانات وفق الظروف المتاحة، لافتاً إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستنجز في سلام ويسر، متمنيا كل النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.

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