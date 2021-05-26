التعليم: تخصيص حجرة عزل كورونا بلجان الشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، الانتهاء الكامل من الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية في الأول من يونيو المقبل ورقيا، بلجان مراقبة بالمدارس، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص حجرة عزل كورونا بكل لجنة من اللجان الامتحانية المخصصة لعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021، لعزل أى حالة يشتبه في إصابته بفيروس كورونا بين الطلاب أو القائمين على الامتحانات، موضحة أن جميع اللجان الامتحانية، سيتم تعقيمها وتطهيرها، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والمراقبين والمشرفين على الامتحانات من أى مكروه.

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تخصيص حجرة عزل بكل لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنها ستكون مجهزة تماما لحجز أى حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الطلاب أو القائمين على الامتحانات، أثناء سير العملية الامتحانية، موضحاً أنه سيكون هناك تشديد على جميع الطلاب والقائمين على الامتحانات بضرورة الإلتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال وقت الامتحان، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: تحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب في مختلف اللجان

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم تسكين 14 طالبا بكل لجنة امتحانية، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، ضمن إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا، منوها بأنه سيتم توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بجميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الامتحانات ستكون منفصلة، وليست موحدة، وأنه سيتم رصد درجات الطلاب لامتحانات التيرم الثاني فقط.

وأشار المصدر، إلى أنه لن يطبق الامتحان الموحد أو المجمع على طلاب الشهادة الإعدادية في امتحانات نهاية العام والمزمع عقدها في الأول من يونيو المقبل، حال ساءت أوضاع فيروس كورونا، مؤكدا أن الامتحانات ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس ورقيا بكل مادة على حدا، موضحة أن هناك إجراءات صارمة سيتم تنفيذها بجميع اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن تنسيق الثانوي العام لطلاب الشهادة الإعدادية دفعة 2020-2021، ستكون وفق درجات الطالب التي يحصل عليها في امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط والتي ستعقد في يونيو المقبل، لافتة إلى أن امتحان التيرم الأول المجمع، كان للاجتياز فقط ودرجاته لن تضاف لمجموع الطالب النهائي الذي يعتد به في تنسيق الثانوي العام والمدارس الفنية، موضحة أن درجة امتحانات الشهادة الإعدادية النهائية 280 درجة.