«عصابة الدم».. جاءت من أسيوط لقتل شاب في عين شمس فأسقطها كمين مرور

في جلسة مطولة اتفقوا على القتل، بيتوا النية على الأخذ بالثأر من قاتل شقيق أحدهم، عقدوا العزم على مغادرة أسيوط إلى القاهرة وتحديدًا منطقة عين شمس حيث محل إقامة ضحيتهم، وفي الصباح انطلقت سيارتهم الميكروباص إلى عين شمس، وقطعت السيارة الطريق حتى وصلت إلى مشارف عين شمس، وبينما كانوا على بعد أمتار من منزل الضحية، أوقفهم كمين مرور وبتفتيشهم عثروا على أسلحة نارية وبمواجهتهم اعترفوا بالجريمة.

سيدتان و5 رجال

انتبه ضابط المرور إلى أرقام السيارة الميكروباص، ولاحظ طمس رقمين منها فأوقف السيارة، وبتفتيش ركابها السبعة، وهم سيدتان و5 رجال، عثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية، فاقتادهم إلى قسم شرطة عين شمس، وتحرر محضر بالواقعة، وبسؤال المتهمين قالوا: «جايين ناخد حقنا، لينا تار عن واحد قتل أخويا، ودول أقاربي وجايين من أسيوط عشان ناخد بتارنا»، وأضاف المتهمون في محضر الشرطة إنهم كانوا في طريقهم للأخذ بالثأر لكنهم فوجئوا بكمين في عين شمس أوقفهم وألقى القبض عليهم.

تلاعب في لوحة المرور

وأفادت تحريات المباحث أن المتهمين الـ 7 حاولوا قتل شخص مقيم بمنطقة عين شمس، أخذا بالثأر منه، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية اشتبهت في سيارة «ميكروباص» بدون لوحاتها الخلفية، وبها تلاعب باللوحة الأمامية، حال توقفها بجانب الطريق، وباستبيان الأمر جرى ضبط 7 أشخاص بينهم سيدتان، مقيمين بمحافظة أسيوط، لاثنين منهم محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة «الزيتون السلام أول»، وبحوزتهم فرد محلي الصنع وعدد من الطلقات لذات العيار، و3 قطع سلاح أبيض.

وقررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في القتل وحيازة أسلحة وذخائر نارية، وأرسلت النيابة المضبوطات الأدلة الجنائية لفحصها لبيان حالتها الفنية وموافاة النيابة بنتائجه.