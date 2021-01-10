الأمن يكشف ملابسات إطلاق نار على صاحب بقالة بحلوان: الثأر كلمة السر

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص مالك محل بقالة مصاب بطلق ناري.

وبسؤال شقيق زوجته قرر أنَّه حال تواجد المصاب بالمحل ملكه تفاجأ بشخص مجهول يستقل دراجة نارية، أطلق عيار نارى تجاهه ولاذ بالفرار وأضاف بوجود خصومة ثأرية بين شقيق المصاب وإحدى العائلات ببلدتهم بمحافظة سوهاج، وأيد المصاب ما سبق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل الى أن وراء إرتكاب الواقعة، مزارع، و3 عاطلين، مقيمين بنطاق محافظتي سوهاج والقاهرةـ وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهم وضبطهم.

وبمواجهتهم قرر أحدهم بأنَّه نظراً لوجود خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة المصاب، قام بتحريض باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأيد باقي المتهمين ما سبق، وتمّ بإرشاد المتهمين ضبط السلاح والدراجة النارية المستخدمين في ارتكاب الواقعة.