الشعر الأبيض والبدلة الحمراء.. أحدث إطلالات مطربي المهرجانات

إطلالات غريبة ظهر بها عدد من مطربي المهرجانات خلال كليباتهم الغنائية، كان آخرهم حسن شاكوش الذي ظهر من خلال كليب «حبيبي»، مع ياسمين رئيس ببدلة حمراء ونظارة شمسية حمراء.

وقد تصدر هذا كليب «حبيبتي» لحسن شاكوش التريند بعد أول 16ساعة من طرحه، حيث حقق مليون مشاهدة على اليوتيوب قبل مرور 24 ساعة.

كليب «حبيبتي»، من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن، وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو.

وروجت ياسمين رئيس للكليب قبل طرحه من خلال فيديو يجمعها بحسن شاكوش عبر حسابها بالفيسبوك وقالت من خلاله : «تفتكروا بعمل إيه أنا وحسن»،ليرد شاكوش : «خليها مفاجأة».

كما روج «شاكوش» للكليب بصورة له برفقة ياسمين رئيس، عبر «انستجرام» وعلق عليها قائلا: «استنونا بكره إن شاء الله الساعة 7 كليب حبيبتي على قناتي الرسمية على اليوتيوب».

وتقول كلمات الأغنية «حبيبتي .. افتحي شبابيكي أنا جيت.. أنا وقف تحت البيت.. مش هعمل زيطة وسيط وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه مش عايزة تحني ليه.. طب بصي يابنت الإيه مش هحلك».. «بلاغيكي .. قولتلك بهوايا .. لو مش جايه معايا .. هعمل ألف جناية.. هقلب زومبي.. أنا جايلكو بقولك وحشاني.. انتي النص التاني وبقيتي بالنسبالي.. أم عيالي».

اما مطرب المهرجانات عمر كمال فقد ظهر خلال بوستر أغنية «اوعدك»، بمشاركة سمية الخشاب، بشعر أبيض وبدلة سوداء.

ونشر عمر كمال عبر «انستجرام» بوستر الأغنية الجديدة التي ستجمعه بالفنانة سمية الخشاب، في أول تعاون فني بينهما، والتى من المُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة البوستر، معلقًا عليها: «أوعدك»، وهو اسم الأغنية الجديدة.