حسن شاكوش يقترب من 3 ملايين مشاهدة بكليب «حبيبتي» مع ياسمين رئيس

اقترب كليب «حبيبتي» لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، مع الفنانة ياسمين رئيس، لتحقيق 3 ملايين مشاهدة في يوم واحد فقط عبر «يوتيوب».

كليب «حبيبتي»، من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن، وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو.

كلمات أغنية «حبيبتي» لـ حسن شاكوش وياسمين رئيس

وتقول كلمات أغنية «حبيبتي»

«حبيبتي .. افتحي شبابيكي أنا جيت.. أنا وقف تحت البيت.. مش هعمل زيطة وسيط وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه مش عايزة تحني ليه.. طب بصي يابنت الإيه مش هحلك».. «بلاغيكي .. قولتلك بهوايا .. لو مش جايه معايا .. هعمل الف جنايه .. هقلب زومبي.. أنا جايلكو بقولك وحشاني.. انتي النص التاني وبقيتي بالنسبالي.. أم عيالي».

وقد تصدرت أغنية «حبيبتي» التريند خلال الساعات الأولى من طرحها، كما تصدر اسم حسن شاكوش وياسمين رئيس مؤشرات البحث على جوجل بسبب كليب الأغنية

ونشرت ياسمين رئيس عبر حسابها على الفيسبوك قبل طرح الكليب بأيام، فيديو يجمعها بحسن شاكوش شوقت فيه الجمهور وقالت: «تفتكروا بعمل إيه أنا وحسن»،ليرد شاكوش عليها: «خليها مفاجأة».

ياسمين وشاكوش يروجان للكليب على السوشيال ميديا

مطرب المهرجانات حسن شاكوش روج لكليب «حبيبتي» من خلال حسابه الشخصي عبر إنستجرام.

ونشر «شاكوش» صورة له برفقة ياسمين رئيس، وعلق عليها قائلا: «استنونا بكره إن شاء الله الساعة 7 كليب حبيبتي على قناتي الرسمية على اليوتيوب».

وقد حظي كليب حبيبتي منذ طرحه إشادات عالية وحقق في أول 16ساعة من طرحه مليون مشاهدة على اليوتيوب