عاجل.. وفاة شقيقة حجاج عبدالعظيم بعد أيام من رحيل شقيقة زوجته

أعلن الفنان حجاج عبدالعظيم، عبر «فيسبوك»، وفاة شقيقته، حيث نشر صورة سوداء عليها «إنا لله وإنا لله رَاجِعون»، وعلق قائلا «أختى الغالية الحنونة التى كانت بمثابة الأم.. فاطمه عبدالعظيم .. أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة.. مع ألف سلامة ياغالية».

كان الفنان حجاج عبدالعظيم، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، وفاة شقيقة زوجته، بعد صراع مع المرض، مطالبًا الجمهور، بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب الفنان حجاج عبدالعظيم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حينها قائلًا: «توفت اليوم أخت زوجتي بعد صراع مع المرض.. اللهم اغفر لها واعفو عنها وأدخلها فسيح جنتك».

ويُشارك الفنان حجاج عبدالعظيم، في مسرحية «أبو العربي في مهمة رسمية»، للفنان هاني رمزي، الذي يُعود من خلالها إلى خشبة المسرح بعد غياب دام لسنواتٍ طوال.