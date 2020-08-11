حجاج عبدالعظيم لـ"الوطن": لاحظت ذكاء الناخبين في اختيار ممثليهم

أدلى الفنان حجاج عبدالعظيم بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، داخل لجنته بمدرسة سيزا نبراوي بمنطقة التجمع الخامس، في أول أيام الاقتراع بالداخل.

وقال عبدالعظيم لـ"الوطن"، إنه رأي اليوم ذكاءً من المواطنين والمسؤولين على حد سواء، مشيرًا إلى أن ذكاء المواطنين تجسد في اختيار الرجال الصحيحة في الأماكن الصحيحة، لافتًا إلى أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا وعلى رأسها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وكل الوزراء، داعيًا المواطنين لمساعدتهم والوقوف بجانبهم دائمًا.

ودعا عبدالعظيم جموع الشعب المصري إلى الالتزام بالكمامة والمطهرات "لأن فيروس كورونا غير معروف ولم يُكتشف له علاج بعد".

وشهدت لجان الانتخابات حالة من التنظيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي تمثلت في علامات التباعد الاجتماعي الملصقة على الأرض، وارتداء الكمامات بشكل دائم.

وبدأت اليوم عملية الإدلاء بأصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعدما انتهى تصويت المصريين بالخارج.

وحثّ المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع المواطنين للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلاً في بيان صحافي أمس: "أدعو المصريين إلى النزول بكثافة يومي الاقتراع المحددين في الداخل والمشاركة بقوة مع الالتزام بكثافة الإجــراءات الوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا، من أجل ممـارسـة حقهم السياسي وإظهار للعالم أجمع صورة مصر المشرقة".