حجاج عبدالعظيم عن سمير غانم: تعلمنا الكوميديا على يده «فيديو»

قال الفنان حجاج عبدالعظيم، إن الفنان الكبير سمير غانم الذي توفى يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، بعد صراع قصير مع المرض وتدهور حالته إثر تداعيات فيروس كورونا وقصور في الكلى، هو أستاذ الكوميديا في عالم الفن.

حجاج عبدالعظيم: سمير غانم كان حريصا على نشر الحب بين الجميع

وقال الفنان حجاج عبدالعظيم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن وفاة الفنان الكبير سمير غانم ورحيله خسارة كبيرة للفن، وعزاءنا أن عمله باقيًا وإرثه الفني وإبداعه خالدًا على مر الزمن.

وأضاف حجاج عبدالعظيم قائلًا «لايوجد فنان في عالم التمثيل لم يعمل مع الأستاذ سمير غانم نجم الكوميديا، وهو كان حريصا دائمًا على أن يسود الدفا والود والحب بين الجميع وأن يكون المسرح مليئا بالزملاء وجميع الشخصيات على اختلافهم».

تعاون حجاج عبدالعظيم مع سمير غانم في عدد من الأعمال الفنية

وعن إهداء حفل افتتاح مسرحية «أبوالعربي» التي حضرتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وبعض نجوم الفن لروح أسطورة الكوميديا سمير غانم، قال الفنان حجاج عبدالعظيم باعتباره أحد أبطال المسرحية «سمير غانم أستاذنا وتعلمنا منه، وبالتالي قررنا أن نهدي لروحه هذا العرض الكوميدي».

ومن الأعمال الفنية التي جمعت بين حجاج عبدالعظيم والفنان سمير غانم مسلسل «دلع البنات» عام 2014، ومسرحية «مراتي زعيمة عصابة» عام 2008، وفيلم «استقالة جابر» عام 1992، ومسلسل «مغامرات زكي الناصح» عام 1990.

مسرحية أبوالعربي، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، حجاج عبدالعظيم، أحمد فتحي، محمد جمعة، ليلى عزالعرب، عمرو عبدالعزيز، تأليف محسن رزق، إنتاج وإخراج تامر كرم.