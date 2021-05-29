الشرطة الألمانية تقتل رجلا هدد سائقي السيارات بسكين في طريق بهامبورج

قالت الشرطة الألمانية، إنها قتلت رجلا كان يوقف سيارات في الشارع ويشهر سكينا مهددا السائقين في مدينة هامبورج شمال البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت الشرطة الألمانية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنها اضطرت لإطلاق النار على الرجل، الذي توفي قبل وصول سيارات الإسعاف إلى المكان.

الشرطة الألمانية حاولت السيطرة على الرجل باستخدام رذاذ الفلفل وصاعق كهربائي

وقبل إطلاق النار عليه حاولت الشرطة السيطرة على الموقف باستخدام رذاذ الفلفل وصاعق كهربائي ضد الرجل، لكنه كان يهدد أفراد الشرطة بسكين.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الرجل كان يوقف سيارات في الشارع وألحق أضرارا بها، وكان يشهر سكينه أمام الناس.

وكانت الشرطة الفرنسية، قالت، أمس الجمعة، إن رجلاً طعن شرطية بسكين وألحق بها إصابات بالغة في بلدة «لا شابيل سور إيردر» في غربي فرنسا، وقتل في وقت لاحق على إثر تبادل لإطلاق النار مع أفرادها.

وجرت محاصرة المهاجم بعد ملاحقة شاركت فيها طائرتان هليكوبتر وأكثر 200 شرطي، فيما قالت الشرطة الفرنسية، إن تبادلاً لإطلاق النار وقع أثناء محاولة رجالها اعتقاله، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

واضافت الشرطة الفرنسية، أنه توفي بعد قليل فيما أُصيب شرطيان، فيما ذكرت قناة «بي.إف.إم» التلفزيونية أن الشرطية المصابة في حالة حرجة، ولم يتضح دافع الهجوم إلى الآن.

من جانبه، قال مكتب المدعي العام الفرنسي المعني بقضايا مكافحة الإرهاب إنه يتابع الموقف لكنه لا يقود التحقيق الآن.

وأشار وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى أن المهاجم كان يتبع ممارسات متشددة في السجن، مضيفا للصحفيين، إن المشتبه به فرنسي ولد في فرنسا.

بدوره، أوضح مصدر قريب من التحقيق في واقعة الهجوم، أن المهاجم اتخذ منحى متشدداً في السجن، مشيرا إلى أن الرجل الذي خرج من السجن في مارس الماضي بعد إدانته في واقعة عنف يعاني اضطرابات نفسية.