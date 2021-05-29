مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء حريق في جناح لعلاج مرضى «كورونا» بالبرازيل

قتل 4 أشخاص على الأقل جراء حريق شب، أمس الجمعة، في جناح لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في مستشفى «نيستور بيفا» في مدينة «أراكاجو» شمال شرقي البرازيل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال رئيس بلدية أراكاجو، إيدوالدو نوجيرا، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «في هذا الزمن الصعب نبذل كل جهود لمساعدة المرضى وأفراد عائلات ضحايا الحريق الذي اندلع اليوم في مستشفى نيستور بيفا. نعرب عن حزننا العميق من مصرع 4 مرضى».

الصحة البرازيلية: الجناح الذي وقع فيه الحريق كان يحتضن حوالي 60 مصابا بـ«كورونا».

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية، أن الجناح الذي وقع فيه الحريق كان يحتضن حوالي 60 مصابا بـ«كورونا».

وقال مجلس المدينة في بيان، إنه تمت السيطرة بسرعة على الحريق، لكنه أسفر عن مقتل 4 مرضى بينما نقل 35 إلى مستشفيات أخرى، بعضها غير مخصص للمصابين بالفيروس، حيث تعرض العشرات لاختناق لاستنشاق الدخان.

من جانبها، أشارت سلطات مدينة «أراكاجو»، إلى أنها تسعى لتخصيص منشأة أخرى لضمان رعاية المرضى.

وذكر المكتب الصحفي لبلدية «أراكاجو»، أن تحقيقا لا يزال يجرى في سبب الحريق.

وأظهرت صور بثها التلفزيون المحلي مرضى على نقالات خارج المستشفى في عاصمة ولاية «سيرجيبي» التي يقطنها 665 ألف نسمة.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء أمس الجمعة، تسجيل 49762 إصابة و2371 وفاة جديدة بـ«كورونا».

وقالت الوزارة البرازيلية، في إحصائية يومية، إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 16.392 مليون حالة، مشيرة إلى ان الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 459045 شخصا.