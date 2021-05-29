متحدث العاصمة الإدارية: نقل الموظفين بداية أغسطس

كشف العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الجديدة، آخر تطورات العاصمة الإدارية الجديدة معتبرًا أن الحلم أصبح حقيقة.

وقال «الحسيني» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حصاد الأسبوع» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إنه بعد مرور 5 سنوات على إعلان العاصمة الجديدة أصبح لدى مصر عاصمة إدارية جديدة تفخر بها.

وأوضح أن مشروع العاصمة هو مشروع واعد ومتكامل، ويشمل أول مدينة ذكية في مصر على مساحة شاسعة وفيها مشروعات سكنية وثقافية وحكومية وتعليمية وأنه مجتمع عمراني متكامل.

وأشار أن الافتتاح التجريبي للعاصمة سيكون بالانتقال للحي الحكومي الذي يجمع مجلس الوزراء و34 وزارة مختلفة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 95% من إنشاءات الحي الحكومي وأنه متبقي شبكة البنية التحتية المعلوماتية الذكية فقط.

وأكد أنه تم تحديد النصف الثاني من عام 2021، لافتًا أنه سيتم استقبال موظفي الوزارات بحلول شهر أغسطس المقبل، وسيتم زيادة الأعداد تدريجيا خلال العام.

واعتبر «الحسيني»، أن عام 2021 هو عام جني الثمار وعام الإنجازات مشيرًا أنهم بدأوا من 5 سنوات، وأن بعض المشروعات سيتم الانتهاء منها خلال هذا العام، مؤكدًا أن الحي الحكومي والذي يمثل عقل الدولة المصرية والممثل فيه الذكاء الصناعي ومراكز خدمة المواطنين والتطبيقات المختلفة ستكون موجودة فيه.

وأشار أن المدينة الثقافية على مساحة 100 فدان وفيها مكتبة تحتوي على 20 ألف كتاب ومتاحف ودار أوبرا فيها 2500 مقعد، وأنها من ضمن انجازات 2021، لافتًا أن منطقة البرج الأيقوني سيتم الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام القادم.