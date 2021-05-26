النيابة تعاين حادث تصادم العاصمة الإدارية.. وتصرح بدفن المتوفين

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة حادث التصادم الذي وقع بالعاصمة الإدارية، بين عربة نقل وأخرى يستقلها عمال، وأسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 46 آخرين، وانتدبت لجنة هندسية لإعداد تقرير حول الحادث وأسبابه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما انتقلت لسماع أقوال المصابين بمستشفيات البنك الأهلي والسلام والشروق، وصرّحت بدفن جثث المتوفين.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري في العاصمة الإدارية الجديدة، وسقوط وفيات ومصابين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف، وانتقل ضباط مرور القاهرة، وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين إحداهما لنقل العاملين في شركات المقاولات في العاصمة الإدارية الجديدة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 46 آخرين، ونُقل المتوفون والمصابون إلى مستشفيات البنك الأهلي والسلام والشروق.

ودفعت إدارة المرور بأوناش المرور لرفع حطام السيارتين وباقي آثار الحادث، وتمكنت من إعادة تسيير الحركة المرورية، بعد توقفها بشكل جزئي.