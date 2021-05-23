15.4 مليار جنيه.. استثمارات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة

تسعى الدولة جاهدة لتوفير عدد كبير من المشروعات السكنية، داخل المدن الجديدة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ضمنها مدينة حدائق العاصمة، بمدينة بدر.

وتضم مدينة حدائق العاصمة، وحدات سكنية عدة، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

ترصد «الوطن» في السطور التالية، نشاط وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، بمدينة حدائق العاصمة، وفقا للبيانات الصادرة عن الوزارة وجهاز المدينة.

نشاط «الإسكان» ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة

- بلغت استثمارات «سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة، نحو 15.4 مليار جنيه.

- يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المقرر تخصيصها للمستفيدين بالمبادرة بالمدينة 61584 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمنطقة 2530 فدانا.

- تم تخطيط وبدء تنفيذ العديد من الخدمات المتنوعة بالمدينة وتشمل خدمات (تعليمية – ترفيهية – تجارية – اجتماعية)، وغير ذلك.

- تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة حدائق العاصمة 29435.5 فدان.

- تتمتع المدينة بموقع جغرافي متميز نظراً لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من الطرق والمحاور الرئيسية.

- تقع المدينة شرق مدينة بدر القائمة.

- يحدها من الشمال خط سكة حديد (القاهرة - السويس) ومن الجنوب طريق السويس الصحراوى ومن الشرق طريق وصلة أم قمر، ومن الغرب الطريق الدائرى الإقليمى.

- بلغت نسبة تنفيذ 26976 وحدة سكنية نموذج (3غرف + صالة)، نحو 83%، بقيمة استثمارية 6.9 مليار جنيه.

- جارٍ تنفيذ 2520 وحدة سكنية نموذج (غرفتين + صالة) بنسبة تنفيذ 40% بقيمة استثمارية 0.5 مليار جنيه، ضمن مبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين» محور منخفضى الدخل.

- تم البدء في تنفيذ 32088 وحدة سكنية أخرى، نموذج (3 غرف + صالة) ضمن محور منخفضي الدخل بمبادرة الرئيس «الإعلان الرابع عشر» بمنطقة الـ2350 فدانا، بقيمة استثمارية تقدر بنحو 8 مليارات جنيه.

- أما بالنسبة للخدمات بالمرحلة الأولى للمدينة، تم تخطيط وبدء تنفيذ عدد من الخدمات وتشمل (مخبزين – 7 مدارس – 11 سوقاً تجارية صغيرة- 8 محال – 8 حضانات – 6 ملاعب خماسية – 4 وحدات صحية – 20 خدمة استثمارية – محطة وقود – مركزى شباب – موقف إقليمي – قسم شرطة).

- وفيما يتعلق بالمرافق والطرق والكهرباء بالمرحلة الأولى بمنطقة 2350 فدانا: تم تنفيذ خط مياه شرب قطر 600مم بطول 3.5 كيلو متر لتغذية إسكان حدائق العاصمة.

- جارٍ تنفيذ أعمال المرافق (مياه – صرف – ري) بنسبة إنجاز عيني 19%.

- كما تم إسناد أعمال الفرمة للطرق، وأعمال شبكات الكهرباء للمرحلة الأولى.