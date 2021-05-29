بشار الأسد يتعهد بهزيمة أعدائه بغض النظر عن عدد المعارك

تعهد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الجمعة، بهزيمة أعدائه بغض النظر عن عدد المعارك التي يواجهها، وقال في خطاب تلفزيوني استغرق 9 دقائق، إن الجماهير تحدت أعداء سوريا، وأولئك الذين يشككون في شرعية الانتخابات من خلال الخروج بأعداد كبيرة للتصويت له، واصفا إياها بالروح القتالية.

«بشار الأسد»: اختيار السوريين لي شرف كبير

وأضاف الأسد، أن اختيار السوريين له للخدمة للفترة الدستورية المقبلة هو شرف كبير له، وأنه واثق من أنهم بهذه الروح القتالية سيكونون قادرين على هزيمة كل أعدائهم بغض النظر عن عدد المعارك أو مدى صعوبة الطريق، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان رئيس مجلس النواب السوري، حمود الصباغ، أعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية السورية، أمس الأول الخميس،، فيما حصل الأسد على 95.1% من الأصوات، وإن نسبة المشاركة بلغت 78.6% في انتخابات استمرت 17 ساعة.

وقال صباغ، إن الأسد «55 عاما»، حصل على 13540860 صوتاً، موضحا أن إجمالي عدد الذين أدلوا بأصواتهم في داخل سوريا وخارجها بلغ 14239140 مقترعاً من أصل 18.1 مليون ناخب مسجلين على قوائم الناخبين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

أما المرشحان الآخران اللذان نافسا الأسد في الانتخابات الرئاسية، وهما الوزير والنائب السابق عبدالله سلوم عبدالله والمحام محمود مرعي من معارضة الداخل، حصلا على 1.5% و3.3% من الأصوات على التوالي.

وهذه ثاني انتخابات رئاسية تشهدها سوريا منذ اندلاع النزاع في 2011، وقد جرت فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

وشهدت دمشق احتفالات في مسيرات لليوم الثالث على التوالي، ورفع متظاهرون الأعلام السورية وصور الأسد وهم يهتفون: «الله وسوريا وبشار فقط».