10 معلومات عن رشدي الشامي: تعرض للنصب مرتين وقدم 120 مسرحية

حل الفنان رشدي الشامي، ضيفًا على الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع عبر فضائية «ten» في لقاء تحدث خلاله الشامي عن مسيرته الفنية الطويلة، وسنوات عمره التي قضاها على خشبة المسرح.

وأبرز المعلومات عن الفنان يسري الشامي نرصدها لكم كما يلي:

1-ممثل ومخرج ترجع أصوله لإحد قرى محافظة الشرقية.

2-مواليد 1958 ويبلغ من العمر 63 عاما.

3-نشأ في حي السكاكيني بقلب القاهرة وتعلم في مدارس القاهرة.

4-دخل المسرح القومي وعمره 9 سنوات لمشاهدة تخرج دفعة 67 من معهد الفنون المسرحية ومن وقتها أصبح مرتبطا بالمسرح.

5-تعلم التمثيل في المسرح وعمل ممثلا مسرحيا كوظيفة حكومية.

6-قدم أكثر من 120 شخصية على خشبة المسرح خلال 120 مسرحية مختلفة ولم ينل الشهرة خلالها.

7-أول مسلسل شارك فيه كان «بوابة المتولي» منذ 30 عاما.

8-نال شهرة واسعة بعد مشاركته في مسلسل «واحة الغروب» مع المخرجة كاملة أبوذكري، ثم توالت بعدها الأعمال الفنية التي شارك فيها وأخرها مسلسلان في الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي وهما «حرب أهلية» مع الفنانة يسرا و«القاهرة كابول» مع الفنان طارق لطفي.

9-تعرض للنصب مرتين خلال مسيرته الفنية من أحد المنتجين حين قدم الدور المطلوب منه وقام بتصويره وماطل معه المنتج بعدها في إعطائه أجره ولم يحصل على أجره حتى الآن ولم يلجأ للقضاء للحصول على حقه.

10- يعتمد في حياته على الآية الكريمة (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ).