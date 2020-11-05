رشدي الشامي: الحديث عن جزء ثانٍ لـ"ما وراء الطبيعة" ما زال مجرد نقاشات

أكد الفنان رشدي الشامي عدم معرفته بوجود جزء ثانٍ من مسلسل "ما وراء الطبيعة" من عدمه، إذ إنّه لا يملك أية معلومات بشأن هذا الأمر الذي يتداوله البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال "الشامي" لـ"الوطن" إن صُنّاع المسلسل لديهم نيّة لإصدار أجزاء جديدة من المسلسل، لكن هذه الأمنيات لم تدخل في دور التحضيرات بعد، إذ أن المُقترح لازال مجرد نقاشات.

وأعرب رشدي الشامي عن أمنيته بتحويل كتابات الدكتور أحمد خالد توفيق، إلى أعمالٍ فنية، لا سيما وأنّ أعماله تحظى بجماهيرية كبيرة، وكونه واحدًا من جمهوره.

ويُجسد رشدي الشامي، في "ما وراء الطبيعة"، دور "رضا" الأخ الأكبر لـ"رفعت إسماعيل" الذي يُجسده أحمد أمين، والذي يمثل كبير الأسرة الذي يُقدم لهم النصح والإرشاد.

وكانت شبكة "نتفليكس"، قد كشفت صباح اليوم الخميس، الستار عن حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وهو العمل المأخوذ عن سلسلة روايات تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، حيث تحمل الحلقة الأولى اسم "أسطورة البيت" والتي تصل مدتها لنحو 52 دقيقة.

المسلسل من بطولة أحمد أمين، وآية سماحة، وسماء إبراهيم، ورزان جمال، ورشدي الشامي، وآدم وهدان، ومن إخراج عمرو سلامة ومدير تصوير أحمد بشاري.

وسيتمّ توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون مسلسل "ماوراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

وتستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته. إذ تبدأ القصة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة. وتصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.