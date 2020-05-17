رشدي الشامي عن شخصية الشيخ حسان في "الاختيار": أول مرة ألعب دور بدوي

رشدي الشامي الممثل الذي أتقن الدور فعاملناه وكأنه أحد شيوخ سيناء بالفعل يقول إنه يؤدي دور "بدوي" لأول مرة على الرغم من ثراء تاريخه المسرحي حيث أدى بطولات على خشبة المسرح ولكن اللهجة البدوية تختلف عن الصعيدية وغيره من اللهجات.

مذاكرة للهجة البدوية وقراءة جيدة للدور هو ما اعتمد عليه الفنان رشدي الشامي لتأدية دور الشيخ حسان المستشهد اليوم ضمن أحداث مسلسل الاختيار الذي يجسد حياة الشهيد أحمد صابر منسي.

"الدور عادي وهما مشهدين مكنش محتاج مذاكرة أو أني أتكلم عن قد إيه تعبت"، يقول "رشدي" في حديثه لـ"الوطن" بنبرة متواضعة، موضحا أن الدور عرض عليه وحين قرأ الورق وافق وحينها كان المخرج بيتر ميمي هو من أظهر هذه الصورة.

ويتابع رشدي أن ما انتشر حول أن شخصية الشيخ حسان هي شخصية الشيخ سليمان أبو حراز هو غير دقيق، فالشيخ سليمان كان رجلا ضريرا، وإن كان المقصود تأدية دوره كان سيطلب منه تأدية أدوار كشيخ ضرير.

ويعد رشدي الشامي ممثل ومخرج تعود أصوله إلى قرية دهمشا التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، نشأ بحي السكاكيني بالقاهرة، وأدى العديد من الأدوار بمسلسلات الجماعة وواحة الغروب وطايع، فضلا عن عشرات الأعمال المسرحية بالمسرح القومي، منها: الملك لير، وأهلا يا بكوات، والجريمة والعقاب، وأم كلثوم وغيرها.