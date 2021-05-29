«قتلتها بمخدر البنزوديازبين».. القصة الكاملة لأم أزهقت روح طفلتها بالنزهة

خلافات زوجية مع طليقها جعلتها تنتقم بطريقة وحشية وهي قتل طفلتها، عن طريق تقديم مادة مخدرة لها تسمى «البنزوديازبين»، قاصدة من ذلك قتلها مع سبق الإصرار، حتى لفظت الصغيرة أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة، جريمة بشعها راحت ضحيتها طفلة لم تكمل عامها الثامن على يد والدتها التي تعمل صيدلانية في منطقة النزهة بالقاهرة.

وتلقى رجال مباحث بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل لطفلة على يد والدتها.

تحقيقات النيابة العامة

وقد أمرت النيابة العامة بإحالة أوراق قضية المتهمة بقتل ابنتها بالنزهة إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبتها، وفقًا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة ووفق قائمة بإدالة الثبوت مع استمرار حبس المتهمة احتياطيًا على ذمة القضية.

أم تقتل ابنتها عمدا

باشرت النيابة العامة التحقيقات واستمعت لأقوال المتهمة «ي. م» وتبلغ من العمر 34 عامًا، صيدلانية، التي اعترفت بارتكابها للجريمة، وهي قتل نجلتها كامليا محمود التي تبلغ من العمر، 8 سنوات، مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلها وما أن ظفرت بها حتى قدمت لها مادة البنزوديازبين المخدر قاصدة من ذلك قتلها، وما أن أحسست تلك المادة حتى حدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها كما تبين بالتحقيقات.

تخلصت من حياة الطفلة بمخدر

ووجهت النيابة العامة اتهامات عدة للأم وهي إنها أحرزت بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرزت بقصد التعاطي أقراص مخدرة «البنزوديازبين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وبناء عليه تكون المتهمة قد ارتكبت جناية وجنحة بالمادتين 230 و 233 من قانون العقوبات.

وجاء في محضر التحقيقات أن المتهمة أبلغت طليقها بأن ابنتها المجني عليها في حالة إعياء شديدة نتيجة قيامها بإعطائها عقارًا مخدرًا قاصدة قتلها فأحدثت إصابتها وأودت بحياتها، وأقرت المتهمة بارتكابها لجريمتها.

أبلغت طليقها بجريمتها

كما أقرت المتهمة خلال تحقيقات النيابة العامة تفصيلًا بارتكاب الواقعة لسبق الخلف بينهما وبين طليقها الشاهد الأول وقرب انفصالها عن زوجها الشاهد الثاني، شعرت باضطراب نفسي واكتئاب وعقدت العزم وبيتت النية على إزهاق روح الطفلة المجني عليها، ابنتها، ثم الانتحار وسجلت المتهمة مقطعا مرئيا لها أقرت فيه بارتكابها الواقعة.