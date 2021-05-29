بعد مرور يومين.. انتشال جثة طفل غرق داخل ترعة بسوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بسوهاج، من انتشال جثة طفل غرق قبل يومين داخل ترعة بدائرة قسم شرطة جرجا، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام، وصرحت النيابة العامة لدفن الجثة.

تلقn اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد ورود بلاغ بغرق الطفل عيسي أحمد فوزي عساف، 9 سنوات ويقيم بندر البلينا، بترعة الفؤادية ببندر جرجا.

وبسؤال والدته المدعوة حنان شحاته حسانين، وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور علي حافة الترعة المجاورة لمنزل جده اختل توازنه وسقط بها مما أدى لغرقه ووفاته، ونفت الشبهة الجنائية.

تمكنت قوات وحدة الإنقاذ النهري من انتشال الجثة بعد يومين، وتم نقلها لمشرحة مستشفي جرجا العام.

بسؤال والد الطفل المدعو «أحمد فوزي عساف محمد»، 42 سنة مدرس، ويقيم بذات الناحية، نفي الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «سفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حرر محضر بالواقعة برقم 1056 إداري قسم شرطة، وبالعرض علي النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهه جنائية.