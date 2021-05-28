11 جريمة قتل في أسبوع منها جثة مقطوعة الرأس وطفلة تحرق والدها

11 جريمة قتل شهدتها القاهرة وعدة محافظات خلال الأسبوع الجاري بحسب محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، حيث تنوعت الجرائم ما بين ذبح وقتل وحرق وجثة مقطوعة الرأس ورمي بالرصاص، فيما تستمر جهود رجال البحث الجنائي لكشف الجرائم وضبط مرتكبيها.

طفلة تقتل والدها حرقًا

قبل 3 أيام نفذت طفلة جريمة قتل مروعة بحق والدها بتخديره وقتله حرقًا داخل منزل الأسرة في بولاق الدكرور، وإلقاء جثمانه في الشارع، بينما كشفت الشرطة تفاصيل الجريمة وألقت القبض على المتهمة وصديقها، حيث اعترفت الطفلة بتفاصيل جريمتها بالقول: «أنا قتلت أبويا لوحدي ومحدش شاركني في الجريمة صاحبي جه بعد الجريمة عشان في علاقة بينا».

وقررت النيابة العامة حبس الطفلة البالغة من العمر 14 سنة وإيداعها مؤسسة الأحداث، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية حتي يتسنى لها استكمال اجراءاتها القانونية.

شاب يقتل سيدة في مدينة نصر

وفي مدينة نصر قتل شاب سيدة مسنة عن طريق ذبحها في شقتها من أجل سرقة أموالها، وأظهرت معاينة النيابة أن الجثة بها جرح قطعي كبير في الرأس وعدة طعنات في الصدر، وألقي القبض على المتهم بعد أن كشفته كاميرات المراقبة القريبة من مسرح الجريمة، وتجرى عملية استجوابه من قبل المباحث للكشف عن تفاصيل المضبوطات.

سيدة تذبح زوجها في إمبابة

وفي إمبابة قتلت سيدة زوجها بقطع رأسه وألقت بها في الطريق العام في إمبابة وعندما لاحظ المارة وجود جوال ملطخ بالدماء وبعد فتحه تبين وجود جثة مقطوعة الرأس، وكشفت تحريات المباحث تفاصيل الجريمة وألقت القبض على المتهمة وبررت جريمتها بأن زوجها كانت لديه قوة جنسية مفرطة وأنها نفذت الجريمة حتى تستريح منه.

وأضافت المتهمة: أنها خافت على أولادها الأربعة من الحبس ولم تخبرهم بجريمتها، وقامت بلف الجثة في بطاطين، وادعت أنها بقايا قمامة وأشياء قديمة، وطلبت من أحدهم مساعدتها لإلقائها في الشارع، وقامت بإلقاء الرأس في مجمع قمامة، قبل حضور أبنائها من الخارج، وأنها تخلصت من الجثة بأن قامت بإلقائها في شارع مجاور للشارع الذي تسكن فيه.

وفي الشرقية تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع من القبض على أشهر مزور عملة بالإسكندرية عاطل 57 سنة له معلومات جنائية ومقيم دائرة قسم ثان العامرية وبحوزته مبلغ مالي «77.000 جنيه عملات ورقية مقلدة للعملة الوطنية فئتي 100 ، 200 جنيه» حال سيره دائرة قسم المنشية، وبمواجهته أعترف، وأقر بقيامه بتقليد تلك العملات المالية بنفسه باستخدام بعض الأجهزة الإلكترونية الحديثة وذلك بإحدى الشقق المٌستأجرة الكائنة بمساكن طلعت مصطفى دائرة قسم الدخيلة.

وفي القاهرة وقعت 3 جرائم، هى: مقتل سيدة على يد زوجها بعدة طعنات في حلوان بسبب خلافات زوجية، ومقتل عامل على يد صديقه بسبب خلافات مالية بينهما على مبلغ 3 آلاف جنيه في 15 مايو، ومقتل سائق برصاصة خرطوش في الرأس خلال مشاجرة جمعته بجيرانه في دار السلام.

وحدثت أيضا 4 جرائم قتل في محافظات الدقهلية والغربية والفيوم وسوهاج، بسبب خلافات مالية وخلافات جيرة وثأر، وألقت المباحث القبض على مرتكبيها وقدمتهم إلى النيابة العامة.