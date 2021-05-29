اليوم.. بدء امتحانات الترم الثاني بالجامعات لمراحل الدراسات العليا

بدأت عدد من الجامعات الحكومية اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020-2021، مراحل تنفيذاً لقرارات الأعلي للجامعات الحكومية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد -19»، وأكّد عدد من رؤساء الجامعات أنَّ الامتحانات ستكون وفقاً لمنظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، فضلاً عن أن لاتخرج الامتحانات عن المنهج الدراسي المقرر خلال الفصل الدراسي الثاني، فضلاً عن الإاهتمام بضرورة ارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة.

غدا.. امتحانات الفصل الدراسي الثاني للبكالوريوس والليسانس

وبدأت كلية التجارة جامعة عين شمس، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية، على أن يبدأ غدا امتحانات مراحل البكالوريوس بمختلف الفرق الدراسية.

وقال الدكتور خالد قدري، عميد الكلية، إنَّ الكلية جهزت لجان الامتحانات مع ترك مسافات داخل اللجان وتحقيق التاباعد الاجتماعي في الجلوس بين الطلاب، وكذلك استخدام المعقمات والمطهرات، فضلًا عن تخصيص لجان عزل للامتحانات داخل الكلية في حال الاحتباج اليها، موضحاً أنَّ امتحانات الفرق النظامية بالمراحل المختلفة ستبدأ من غد الأحد.

وتبدأ غدا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري بجامعة المنصورة، لعدد من الفرق الدراسية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، أنَّه جرى التشدديد على ألا تخرج أسئلة الامتحانات عن المقرر الدراسي للعام الجامعي الجاري.

فيما أنهت جامعة حلوان استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي من المقرر أنَّ تنطلق مطلع يونيو الجاري، وأكّد رئيس جامعة حلوان، أهمية التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد -25»، التشديد على تواجد الفرق الطبية على مداخل ومخارج الكليات وأبواب الجامعة للكشف والفحص الطبي لجميع الطلاب.