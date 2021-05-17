إعدام طن ونصف أغذية فاسدة وغلق 20 منشأة في الشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالحسينية وأولاد صقر والقنايات، حملات مكثفة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن الحسينية وأولاد صقر والقنايات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، خاصة خلال العطلات الرسمية والمناسبات المختلفة، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة.

وأسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط 20 منشأة غذائية بمراكز ومدن الحسينية والقنايات، تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، وإعدام طن و660 كجم مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 57 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 53 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالحسينية وأولاد صقر والقنايات.

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية والمشاركين في هذه الحملات على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.