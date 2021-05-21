إعدام طني أغذية فاسدة وغلق 3 منشآت غذائية بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالحسينية والقنايات، حملات مكثفة، اليوم، للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن الحسينية والقنايات.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 3 منشآت غذائية بمراكز ومدن الحسينية والقنايات، تعمل دون ترخيص وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام طنين و 240 كجم لحوم لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 62 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 31 محضر جنحة صحية للمخالفات بمركز الشرطة بالحسينية والقنايات.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية، لتكثيف الحملات الرقابية علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، وخاصة خلال العطلات الرسمية والمناسبات المختلفة، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، حفاظاً علي الصحة العامة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية والمشاركين في هذه الحملات علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.