محافظ أسيوط يستعرض خطة تطوير وإحلال مساجد القرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ ناصر محمد مدير المتابعة بالمديرية، وبعض الأئمة، لمناقشة الموقف التنفيذي لخطة مديرية الأوقاف في استكمال أعمال تطوير وإحلال وتجديد المساجد بقرى ومراكز المحافظة، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

واستعرض محافظ أسيوط، خلال اللقاء، جهود مديرية الأوقاف خلال الأشهر الماضية في تطوير وإحلال وتجديد وفرش المساجد وتجهيزها، إضافة إلى استعراض الخطة المستقبلية لافتتاح المساجد التي تم الانتهاء من تطويرها وترميمها بمعرفة وزارة الأوقاف، وكذلك الجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية للأهالي بالقرى والنجوع.

كما استعرض «سعد» الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها بالمساجد لمنع انتشار فيروس كورونا، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات، وغلق دورات المياه بالمساجد، ومراعاة التباعد الاجتماعي، والالتزام بمواعيد الصلاة والمدة الزمنية للصلاة، خاصة صلاة الجمعة، إضافة إلى التعقيم والتطهير المستمر للمساجد عقب كل صلاة وفقًا لتعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن

افتتاح أكثر من 30 مسجداً خلال أسبوعين بعد تطويرها

وأشار محافظ أسيوط إلى افتتاح أكثر من 30 مسجداً خلال الأسبوعين الماضيين بعد تطويرها وتجديدها بقرى ومراكز المحافظة، كما تم تجديد ما يقرب من 104 مساجد خلال 3 أشهر، لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 5687 مسجدًا حكوميًا على مستوى المراكز والمدن والقرى.

تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بمساجد المحافظة بكل حزم

وأوضح مسؤولو مديرية الأوقاف، إنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مساجد المحافظة بكل حزم، مع تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغلق دورات المياه، حفاظًا على صحة المصلين بالمساجد، وتنفيذًا لتعليمات الدولة والقيادة السياسية واستكمال الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا.

ولفتوا إلى تنسيق الجهود بين كافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة لاستكمال خطة التطوير، مشيرًا إلى أن المحافظة يوجد بها 1399 مئذنة، وتم بناء أكثر من 316 مسجدًا خلال 6 سنوات، وجاري افتتاح العديد من المساجد التي تم الانتهاء من العمل بها.