محافظ أسيوط يتفقد 3 مستشفيات للاطئمنان على توافر مخزون الأكسجين

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، عددا من المستشفيات بمدينة أسيوط، في زيارة مفاجئة لمتابعة الوضع الصحي والاطمئنان على منظومة الأكسجين واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وشملت الجولة مستشفى المبرة للتأمين الصحي، ومستشفى الصدر بحي شرق مدينة أسيوط، ومستشفى الحميات بحي غرب، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات استخدام الأكسجين ومراجعة المخزون ومدى توافره، وفقًا للاحتياجات وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الدورية والميدانية للمستشفيات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية، للتأكد من انتظام المنظومة وتوافر مخزون الأكسجين بجميع المستشفيات، رافقه خلال الجولة أيمن محروس رئيس حي شرق، ومحمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي بحي شرق، والتقى الدكتور سامح نجاتي مدير المستشفى، والدكتور أيمن برتي مدير الشئون العلاجية بالمستشفى، لمتابعة سير العمل بمنظومة الأكسجين بالمستشفى، وتفقد خزان الأكسجين واستمع إلى شرح حول مدى توافر الاحتياجات اللازمة من الأكسجين لأقسام المستشفى ومتابعة الأرصدة المتوافرة بالخزان، مؤكدًا انه سيتم تدعيم المستشفى بتانك أكسجين سعة 11 ألف لتر لزيادة الطاقة الاستيعابة.

وتفقد المحافظ محطة الغازات واطمئن على توافر أسطوانات الأكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطوارئ، وتوجه المحافظ إلى مستشفى الصدر بجوار مديرية الصحة وتابع سير العمل بمنظومة تانكات الأكسجين بالمستشفى والأرصدة المتوافرة بالخزانات، بالإضافة إلى توفير أسطوانات الأكسجين في حالة الطوارئ، مشددًا على ضرورة الاهتمام بنظافة المستشفى والتطهير والتعقيم الدوري والمتابعة الجيدة لتوافر الأرصدة الكافية من الأكسجين والإبلاغ الفوري في حالة أي نقص أو تأخر الكميات الموردة لتلافي حدوث أي مشكلات أو تداعيات.

وتفقد محافظ أسيوط مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بحي غرب مدينة أسيوط، والتي تم تطويرها حديثا، والتقى الدكتور منال محجوب محمود مديرة المستشفى، وتفقد تانك الأكسجين للاطمئنان على توافر كميات إضافية من الأكسجين وكميات من الأسطوانات الاحتياطية بصفة مستمرة، وكذلك سير العمل وشدد على ضرورة توفير جميع ما يلزم من احتياجات والتواصل بشكل دائم مع مركز أزمات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات.

وأكد محافظ أسيوط، خلال الجولة، تكثيف حملات التفتيش والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات، للتأكد من توافر الأكسجين، وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية والأدوية وكل المستلزمات الطبية، خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا.