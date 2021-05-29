تشميع كافيتريات وتغريم 13 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة في دمياط

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الزرقا، برئاسة غريب أحمد علي، وبالتنسيق مع قسم رخص المحلات، حملة مكبرة، تم خلالها تنفيذ حملة لمتابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمرافقة قوات مركز شرطة الزرقا، ما أسفر عن وتشميع عدد من الكافيتريات لمخالفتها الإجراءات الإحترازية ومخالفة مواعيد الإغلاق، وتحرير محاضر لعدم ارتداء الكمامة.

وفي سياق متصل، شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، برئاسة اللواء وحيد رضوان، حملة مكبرة ضمت رؤساء الوحدات القروية لمتابعه التزام المواطنين بالإجراءت الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة، والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة للغلق .

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وأسفرت الحملة عن تشميع محل لعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية وخرق مواعيد الغلق، كما تم تغريم 13 مواطنًا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله 650 جنيهًا، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد رئيس الوحدة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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يأتي ذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن تطبيق الإجراءات الإحترازية.

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