«بشارة»: مطاعم المنشآت الفندقية مستثناة من قرار مواعيد الإغلاق

قال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه تم التنبيه بإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات والملاهي والكازينوهات والنوادي الليلية والمولات التجارية وغيرها من المحال والمنشآت.

وأضاف «بشارة» أنه أصدر قرارا رقم 268 لسنة 2021، يتضمن بدء الإغلاق في تمام التاسعة مساء وحتى السادسة صباحًا لكل المحال المتخصصة في بيع السلع التجارية والمأكولات أو الخدمات بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه سيتم اقتصار العمل بجميع المطاعم والمنشآت التي تقدم خدمة التيك واي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل دون الجلوس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا.

ويستثنى من قرار المحافظ المطاعم والكافتيريات الكائنة بالمنشآت الفندقية، ومحال البقالة والتموين والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات والسوبر ماركت، وماكينات تموين المركبات بالوقود، ومراكز الصيانة بمحطات الوقود، وأسواق الجملة المرخصة، ويقتصر العمل بأسواق الجملة من التاسعة مساء حتى السادسة صباحًا على استلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور.

وشمل القرار حظر إقامة جميع الاحتفالات أو الفاعليات الفنية أو الثقافية وغلق النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الألعاب الرياضية، اعتبارا من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحًا، والتأكيد على غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة.

ويطبق القرار من اليوم الخميس حتى 21 مايو 2021، كما يستمر تطبيق الضوابط المقررة حاليا لإقامة الافراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة، على أن تنتهي بحد أقصى في تمام التاسعة مساء مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.

وأكد بشارة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، حظر تنقل أتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعية من وإلى المحافظة.

وعن صلاة العيد؛ قال محافظ الإسماعيلية إنه سيتم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد المصرح لها بإقامة صلاة الجمعة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.