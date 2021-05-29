مطار مرسى علم يستقبل 42 رحلة من 5 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، خلال الأسبوع الجاري، 42 رحلة طيران قادمة من دول أوربية، وعلى متنها الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من «سويسرا، أوكرانيا، بولندا، التشكيك، ومولدوفا»، فضلًا عن رحلات طيران داخلية على متن خطوط مصر للطيران، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وكشف عاطف عثمان مدير عام إحد الفنادق السياحية بمرسى علم، عن استعداد فنادق مرسى لاستقبال الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية خلال الأسبوع الجاري على متن 42 رحلة طيران، بمعدل 11 رحلة قادمة من التشيك، 16 رحلة طيران قادمة من بولندا، 8 رحلة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا، رحلة من ملدوفا، و5 رحلات قادمة على متن الشركة الوطنية مصر للطيران بجنسيات مختلفة.

وأكد عثمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استعداد الفنادق السياحية بمرسى علم على استقبال السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق طبقًا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

ولفت إلى أن لجان مشكلة من وزارتي «الصحة» و«السياحة» تستمر في أعمال التفتيش الدوري والمفاجئ على الفنادق؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن فنادق مرسى علم تعيش حالة من الانتعاش وتشهد ارتفاع نسبة الإشغالات من المصريين والاجانب، وأرجع سبب ذلك إلى ارتفاع الوعي السياحي وقوة التسويق داخليًا، فضلًا عن خطوة تلقيح العاملين بالقطاع السياحي بلقاح كورونا ساهمت في دفع وزيادة نسب الاقبال على المنتجعات السياحية، تزامنًا مع خطة الحكومة المصرية بتوفير اللقاح مجانًا للعاملين بالقطاع السياحي والمطارات.

وأوضح الخبير السياحي، أن ارتفاع معدل الرحلات السياحة الوافدة لمرسى علم لأعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، يؤكد أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي «الصحة» و«السياحة» تسير نحو الاتجاه الصحيح، والتي ساهمت في استقطاب رحلات ووفود سياحية جديدة، خاصة بعد تلقي حجوزات سياحية بأعداد كبيرة من جميع الجنسيات خلال الفترة المقبلة.