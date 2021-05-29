تفاصيل 13 وظيفة متاحة للعمل في ليبيا ودبي والسعودية

طرح موقع «فرصنا»، المعني بحركة التوظيف، عددًا من المهن الشاغرة للعمالة المصرية بالخارج، من بينها داخل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وليبيا وغيرها.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل هذه الوظائف في التقرير التالي، في ضوء الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

تفاصيل الوظائف المتاحة بعدد من الدول الخليجية والعربية والإفريقية

- وظيفة مدير تسويق بطرابلس

اسم الشركة: السهل جروب.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 10 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 30 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

- وظيفة فنيين أعطال مصاعد كهربائية للعمل بطرابلس

اسم الشركة: السهل جروب.

مقر العمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 7.

سنين الخبرة: 9 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 27 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

- وظيفة مدير مبيعات للعمل بطرابلس

اسم الشركة: السهل جروب.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 10سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 30 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

- وظيفة مراجع مالي للعمل بطرابلس

اسم الشركة: السهل جروب.

مقر العمل: أبو قير - الإبراهيمية - الأزاريطة - الأنفوشي - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 7 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

- وظيفة تيم ليدر مبيعات وتسويق للعمل بطرابلس

اسم الشركة: السهل جروب.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 27 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

- وظيفة مسؤولين مبيعات خارجية للعمل بطرابلس

اسم الشركة: السهل جروب.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة نائب مدير الصيانة للعمل في السودان

اسم الشركة: إن إم تي.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: 8-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوب: 30- 47 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

- وظيفة مهندس صيانة بحري للعمل فى السودان

اسم الشركة: إن إم تي.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 8 -‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 35 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

- وظيفة مصمم جرافيك للعمل في الإمارات

اسم الشركة: الدهبي للمجوهرات.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوب: 25 - 47 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

- وظيفة بائع للعمل في الامارات

اسم الشركة: بيت الفنون للسجاد .

مقر العمل: وسط البلد - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

- وظيفة مصور فوتوغرافي/فيديو للعمل في الرياض

اسم الشركة: وضوح الأعمال للخدمات التجارية.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان - ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوب: 25 - 37 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4000 - 6200 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 6200 جنيه مصري.

- وظيفة مصمم جرافيك للعمل في الرياض

اسم الشركة: وضوح الأعمال للخدمات التجارية.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان - ‎10 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوب: 26 - 37 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4100 - 6200 جنيه مصري.

- وظيفة سكرتارية للعمل في المملكة العربية السعودية

اسم الشركة: شركة الهدى لالحاق العمالة المصرية بالخارج .

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 6 .

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 - 39 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

الراتب الأساسي: 3000 - 6000 ريال سعودي.

الحوافز الاضافية: 500 - 1000 ريال سعودي.