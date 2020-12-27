تفاصيل 8 وظائف للعمل في السعودية بحوافز تصل لـ10 آلاف جنيه مصري

رغم تحديات كورونا وحالة التباعد الدولي والاجتماعي الذي تشهده الدول تجنبًا لتفشي فيروس كوفيد 19، إلا أنّ بعض الشركات والمؤسسات السعودية أعلنت حاجتها لعدد من الوظائف، طرحها موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ومبادرة «مصر تعمل» التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

الوظائف المتاحة للعمل في السعودية

معلما تربية فنية وعلوم

اسم الشركة: التكامل للموارد البشرية وإلحاقها بالخارج.

المؤهل المطلوب: عال - شهادة بكالوريوس.

عدد سنوات الخبرة: الحد الأدنى 4.

طبيعة العمل: التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

الدور الوظيفي: التدريس والشؤون الأكاديمية.

نجار مسلح

اسم الشركة: البدوي للتوظيف والموارد البشرية الحاصلة على ترخيص وزارة القوى العاملة.

العمر: أقل من 30 عاما.

شروط الالتحاق بالوظيفة: أن يكون المتقدم من سكان الوجه البحري ولم يسبق له العمل خارج مصر.

عدد الوظائف الشاغرة: 30 نجار مسلح.

عدد سنوات الخبرة: الحد الأدنى 5 سنوات.

مدير مالي

اسم الشركة: نسائم الخير.

مقر العمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 35 لـ50 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

طبيب بيطري

اسم الشركة: المعقب العربي.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة لـ‎3 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 23 لـ40 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مندوب مبيعات مواد غذائية

اسم الشركة: مؤسسة نخبة الأغذية الفاخرة.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: 3 لـ‎7 سنوات خبرة.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 26 لـ36 عاما.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

الراتب الأساسي: 2300 - 2362 ريال سعودي، ما يعادل بالمصري 9840 جنيها.

الحوافز الإضافية: 2500 ريال سعودي، ما يعادل بالمصري 10414 جنيها.

مندوب مبيعات

اسم الشركة: التكامل للموارد البشرية.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

السن المطلوب: لا يزيد عن 30 عاما.

عدد سنوات الخبرة: الحد الأدنى 3 والحد الأقصى 5.

أخصائي ضرائب

اسم الشركة: التكامل للموارد البشرية.

عدد سنوات الخبرة: لا تقل عن 10 سنوات منهم على الأقل 5 سنوات في مجال الخدمات الضريبية والخدمات المرتبطة بها في مكاتب محاسبة ومراجعة وضرائب.

السن المطلوب: لا يقل عن 30 عاما ولا يزيد عن 35 عاما.

المؤهل المطلوب: شهادة جامعية في المحاسبة أو أي شهادة مناسبة في مجال الضرائب.

اللغة الإنجليزية: إجادة وتحدثا وكتابة إضافة إلى إتقان التعامل مع الحاسب الآلي.

مهندس مبيعات منتجات خشبية

اسم الشركة: التكامل للموارد البشرية.

عدد سنوات الخبرة: الحد الأدنى 5.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

المهارات المطلوبة: خريج إحدى كليات الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، الهندسة المعمارية، يتمتع بمظهر لائق والقدرة على التعلم والإقناع، إتقان البرامج الهندسية المشهورة مثل AutoCAD - 3Ds Max – Sketch Up، وإجادة اللغة الإنجليزية وتطبيقات الحاسب الآلي.