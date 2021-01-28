تفاصيل 7 وظائف مطلوبة في السعودية.. منها ميكانيكي براتب 16 ألف جنيه

البحث عن فرصة للعمل في الخارج قد يطمح له البعض لوجود عائد مادي كبير، وهو ما وفره موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال عدد من الوظائف .

الوظائف المتاحة اليوم

وظيفة محاسب عملاء

اسم الشركة: مؤسسة النقل الآلى للنقل البرى.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: من 2 إلى ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 ريال سعودي.

وظيفة أمين مخازن

اسم الشركة: مصنع عدنان أبو الريش .

مقر العمل: جدة - المملكة العربية السعودية .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب:24 - 28 سنة .

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 1800 - 2000 ريال سعودي بما يعادل 8350 حنيه مصري.

وظيفة كابتن مطعم

اسم الشركة: شركة البكري لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، الدقى - الجيزة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة:5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 26 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000 - 2500 ريال سعودي.

مميزات الوظيفة: بدل تغذية ويُحتسب الوقت الإضافي وتوفير سكن وتوفير مواصلات بالإضافة لتأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

وظيفة محاسب عام

اسم الشركة: مصنع عدنان أبو الريش.

مقر العمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب:23 - 27 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جد.

االمؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2000 ريال سعودي

وظيفة ميكانيكي نقل تقيل

اسم الشركة: مؤسسة النقل الآلى للنقل البرى .

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000 ريال سعودي.

وظيفة ويتر

اسم الشركة: شركة البكري لإلحاق العمالة المصرية بالخارج .

مقر العمل: الدقى - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5 -‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24 - 36 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1800 - 2500 ريال سعودي.

وظيفة مندوب تسويق

اسم الشركة: مؤسسة النقل الآلى للنقل البرى .

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 ريال سعودي.