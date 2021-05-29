رئيس مياه القناة: الانتهاء من تشغيل معمل متكامل بمحطة معالجة الصرف

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشطيبات جميع المرافق وتشغيل المعمل المتكامل بمحطة معالجة صرف صحي التل الكبير بسعة تصميمية 20 ألف لتر مكعب يوم \، ليتحقق الحلم الذي طال انتظاره منذ سنة 2004 تاريخ إنشاء المحطة، وذلك للمحافظة علي البيئة وضرورة الإلتزام بالمواصفات الخاصة بمياه الصرف الصحي، تحت أشراف مباشر من الدكتور وائل عبد المنعم رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالتل الكبير.

وقال عصمت، إن المعمل منقسم الي قسمين رئيسين أولهما القسم الخاص بعمل القياسات الكيماوية والفيزيائية لعينات المحطة، والقسم الثاني الخاص بعمل القياسات البيولوجية.

وأضاف أن المعمل مجهز بأحدث التقنيات وأجهزة المعامل مع مراعاة إشترطات السلامة المهنية للعاملين، من حيث تزويد المعمل بأحدث الأجهزة اللازمة لقيام العاملين بعمل القياسات الكيماوية والفيزيائية والبيولوجية من خلال واحدة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال أجهزة التحليل المعملية.

وأكد: مستمرون في الحملة الموسعة لتطهير جميع شبكات الصرف الصحى فى محافظات القناة الثلاث، السويس، والإسماعيلية وبورسعيد، والتى تشمل جميع المناطق الساخنة، وذلك للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وإلقاء المخلفات فى غرف التفتيش، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ورمال، ومُخلَّفات والمواد الصلبة. وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين في محافظات القناة الثلاث "بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة فى غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف.