15 إجراء من الجامعات تنتظر الطلاب خلال امتحانات نهاية العام الدراسي

بدأت عدد من الجامعات الحكومية و الخاصة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020-2021، سواء لمراحل الدراسات العليا أو مراحل برامج البكالوريوس و الليسانس تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مع التأكيد على تشديد الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد19"، وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية أن الامتحانات ستكون وفقاً لمنظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم عن بعد والتعليم التقليدي .

وفي النقاط التالية تستعرض "الوطن"، أبرز إجراءات الجامعات خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

* الامتحانات بدأت من اليوم ومستمرة حتى مطلع يوليو المقبل وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي.

* التأكيد على إجراءات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية قبل وبعد لجان الامتحانات.

* التأكيد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لجميع منتسبي الحرم الجامعي.

* تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من وإلى لجان الامتحانات وبوابات الجامعة.

* تحقيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس الطلاب داخل لجان الامتحانات.

* ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل طالب وطالب داخل لجان الامتحانات.

* تواجد الأطقم الطبية على مداخل ومخارج الكليات وبوابات الجامعات لإجراء الكشف الطبي.

*وجود عدد من بوابات التعقيم و التطهير الذاتي قبل الدخول إلى الحرم الجامعي.

* تخصيص مسارات لخروج الطلاب بعيداً عن الدخول.

* كل كلية حق إحتيار طريقة إجراء الامتحان مابين أونلاين حضوري أون لاين "عن بعد" وفقاً لإمكانياتها.

* التشديد على تقليل التعامل بين الطلاب والمراقبين بلجان الامتحانات.

* تخصيص صناديق زجاجية لوضع اوراق إجابات الامتحانات بها

* التوسع من اختبارات البابل شيت والتصحيح الإلكتروني.

* تخصيص عدد من لجان العزل في حال الإحتياج إليها ورغبة الطلاب المشتبه بهم في أداء الامتحانات.

* منع التجمعات بين الطلاب قبل وبعد الامتحانات.