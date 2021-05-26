بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بتجارة عين شمس الأحد

تبدأ كلية التجارة جامعة عين شمس، الأحد المقبل، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشعب اللغة العربية واللغات، والساعات المعتمدة باللغتين العربية والإنجليزية وبرنامج جامعة كيين الأمريكية والتعليم المفتوح والتعلم المدمج.

72515 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات

وقال الدكتور خالد قدري عميد الكلية، في بيان قبل قليل، إنه جرى تجهيز لجان الامتحانات بالكلية، من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك من خلال ترك مسافات كافية داخل اللجان، وتحديد أماكن الجلوس للطلاب، حفاظا على التباعد الاجتماعي، وكذلك رش وتعقيم لجان الامتحانات بين فترات الامتحان، والتأكيد على الطلاب بارتداء الكمامة، واستخدام المعقمات، وأخذ كل الاجراءات الاحترازية، حفاظاً على صحتهم، وأنه يجري قياس درجات الحرارة للطلاب قبل دخول الامتحان، وذلك من خلال أفراد الأمن الإداري، كما أنه توجد لجان للعزل فى حالة الاحتياج إلى ذلك.

وأوضح أنه جرى التأكيد على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كل الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية، بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين، بالتعامل بحزم مع حالات الغش في اللجان، والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم أصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

ووجه قدري الشكر للإدارة العليا لجامعة عين شمس، ممثلة في الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتورعبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على كل الجهد والعون الذى يقدموه للكل.

وأوضح الدكتور محمد شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان (72515 طالب وطالبة)، حيث سيتقدم للامتحانات 51738 طالب وطالبة فى الشعبة العربى، و6651 طالب وطالبة فى شعبة اللغة الانجليزية، و306 طالب وطالبة فى شعبة اللغة الفرنسية، وما يقرب من 1281 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية، و1702 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية، كما تقدم للامتحانات ببرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية 95 طالب وطالبة، ومايقرب من 10742 طالب وطالبة بالتعليم المفتوح والتعلم المدمج.

ومن الجدير بالذكر، أن الامتحانات فى كلية التجارة جامعة عين شمس يوم 30/5/2021، على النحو التالى:

- من 30/5/2021 وحتى 8/7/2021 امتحانات شعبة الدراسة باللغة العربية.

- من 1/6/2021 وحتى 6/7/2021 امتحانات شعبة اللغة الانجليزية.

- من 1/6/2021 وحتى 6/7/2021 امتحانات شعبة اللغة الفرنسية.

- من 31/5/2021 وحتى 5/7/2021 امتحانات برنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية.

- من 31/5/2021 وحتى 5/7/2021 امتحانات برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.

- من 31/5/2021 وحتى 5/7/2021 امتحانات برنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية.

- من 1/6/2021 وحتى 6/7/2021 امتحانات التعليم المفتوح والتعلم المدمج.