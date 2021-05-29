«التعليم» تعلن توفير مراجعات وتدريبات لطلاب الثانوية العامة مجانا

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الوصول لشرح جميع المناهج الدراسية التفاعلية لطلاب الشهادة الثانوية كاملة ومجانية من خلال منصة حصص مصر، مع فيديوهات تفاعلية لكل المواد يقدمها معلمون خبراء بطريقة شرح سلسة وممتعة استعداداً للامتحانات.

وأضاف «شوقي» في منشورات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أنه يمكن للمعلمين وأولياء الأمور، التعرف على أساليب مختلفة للتعلم من منصة ديسكفري التعليمية، وذلك في ورشتها التعليمية التي تعقد يوم الأربعاء الموافق 2 يونيو الساعة الخامسة مساء.

«شوقي»: يجب مذاكرة المواد الدراسية من مصادر مختلفة للوصول لأشكال متعددة للمحتوى التفاعلي

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه يمكن لجميع أولياء الأمور والأخصائيون والمعلمون والإداريون، التعرف على طرق التعلم الممتع أثناء الإجازة الصيفية لمراحل رياض الأطفال والسنوات الابتدائية في الجزء الثاني لورشة العمل من نهضة مصر وبنك المعرفة المصري، التي تعقد يوم الاثنين الموافق 31 مايو الساعة السادسة مساءً.

«شوقي»: يجب تجميع الأفكار الرئيسية التي فهمها الطالب بعد كل درس وكتابتها بطريقته الخاصة

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنه تم إتاحة كل المراجعات الخاصة بمواد الثانوية العامة من خلال قناة مدرستنا 2 التعليمية وعلى التلفزيون أو اليوتيوب، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة2021، لافتاً إلى أنه يمكن التعرف على كيفية الوصول للمراجعات والتدريبات المختلفة في مواد الأحياء والفيزياء والكيمياء استعدادا لامتحانات الثانوية العامة والتي تتيحها وزارة التربية والتعليم من بريتانيكا على منصة إدارة التعلم LMS مجانا.

وأكد أنه يجب على الطلاب التعرف على بعض النصائح التي يحتاجها لجعل طرق المذاكرة أكثر فعالية ولتحقيق الاستفادة القصوى من وقت المذاكرة والتأكد من الفهم الكامل للدرس وعدم الاعتماد على الحفظ، موضحا أن هذه النصائح تتمثل في وضع جدول لتنظيم مذاكرة المواد الدراسية، مذاكرة المواد الدراسية من مصادر مختلفة للوصول لأشكال متعددة من المحتوى التفاعلي، بالإضافة إلى التأكد من فهم مخرجات التعلم وعدم الاعتماد على الحفظ والتلقين.

وشدد على ضرورة تجميع الأفكار الرئيسية التي فهمها الطالب بعد كل درس، وأهم الاستنتاجات والمفاهيم من المصادر المتعددة وكتابتها بطريقة الطالب الخاصة به، ومشاهدة الفيديوهات لأكثر من مرة الخاصة بشرح المقررات الدراسية، وحل نماذج الأسئلة والتدريبات لفهم طريقة الأسئلة الجديدة.