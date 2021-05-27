شكاوي لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية في امتحان الجغرافيا والكيمياء

أنهى طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية الامتحان التجريبي الثاني، ظهر اليوم الخميس، بأجهزة التابلت، في مادتي الجغرافيا والكيمياء خلال الفترة الأولى ومواد الفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية في الفترة الثانية.

وتابع الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الامتحانات التجريبية لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021 من خلال غرفة العمليات صباح اليوم .

شكاوي فنية من امتحانات الجغرافيا والكيمياء

وتلقت غرفة العمليات بعض الشكاوى الفنية المحدودة من بعض الحالات الفردية وتم التعامل معها بمعرفة التطوير التكنولوجي وغرف العمليات بالمديرية والإدارات المعنية .

وأوضح «سعد»، أنه بالإشارة إلى توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2021 لتدريب الطلاب على طبيعة ونوعية الأسئلة واختبار الشبكات والخوادم المركزية، تم ختام الامتحان التجريبي الثاني اليوم لطلاب الصف الثالث الثانوي العام بأجهزة التابلت حيث يمثل الامتحان عينة من الأسئلة الاسترشادية التي تمثل محاكاة لامتحان آخر العام مطلع شهر يوليو المقبل ولكن بعدد أقل خلال امتحان اليوم، وتم إتاحة كلمات السر الخاصة بالطالب للمدرسة حتى يتسنى لها مساعدة الطالب الذي لم يحصل على كلمة المرور أو فقدها أو نسيها لأي سبب .

وأصدر مدير المديرية تعليماته لمديري عموم الإدارات والتطوير التكنولوجي وإدارة التعليم الثانوي وإدارة الإحصاء وإدارة شئون الطلاب لمتابعة سير الامتحان من خلال غرف العمليات وتذليل أي عقبات قد تطرأ والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية أولا بأول ، مشدّدًا على التعليم الثانوي بإصدار تعليمات للمدارس بحضور أكبر عدد من الطلاب لضمان نجاح التجربة والمحاكاة الحقيقية لامتحانات نهاية العام .

وفي سياق متصل، أكد «سعد»، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة من تطهير وتعقيم اللجان يوميا وارتداء الطلاب والمعلمين للكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري ومراعاة المسافات البينية والتباعد الاجتماعي الآمن ومنع التجمعات ودخول وخروج الطلاب على دفعات ، حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين.

يُذكر أنّه تم عقد امتحان تجريبي خلال شهر أبريل الماضي وسيتم عقد الامتحان التجريبي الثالث خلال شهر يونيو المقبل .