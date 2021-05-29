الحكومة تنفي زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة: شائعة

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة، ما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى التواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لما تردد.

وأوضحت وزارة المالية، أن الرسوم الجمركية على مختلف الواردات ثابتة دون أي زيادة، وأنه جار تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية والذي يسهم في تقديم عدد من التيسيرات للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، مطالبا في حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (www.mof.gov.eg).