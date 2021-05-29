مفاجأة.. الأشخاص أصحاب الجين T2R38 أقل إصابة بكورونا وأغلبهم من النساء

في الوقت الذي كشفت فيه أحدث إحصائية عن إصابة أكثر من 169 مليون حول العالم بفيروس كورونا المستجد منذ بدء ظهور الوباء لأول مرة في ديسمبر 2019، ووفاة أكثر من 3 ملايين و500 الف شخص، ظهرت دراسة علمية حديثة تكشف عن وجود أشخاص على الكرة الأرضية هم الأقل إصابة بالفيروس القاتل، ولا يدخلون للمستشفيات أثر العدوى به.

تفاصيل الدراسة

الدراسة التي نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، نقلا عن فريق علماء مختصين في الجيوب الأنفية في ولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية، كشفت عن أن الأشخاص أصحاب الطفرة في الجين الوراثي المعروف باسم T2R38، لا يصابون بوباء فيروس كورونا المستجد إلا نادرا ويوفر لهم الجين حماية ضد العدوى بالفيروس.

وجين T2R38، معروف بأنه جين «قدرات التذوق الفائقة»، وهم ممن لا يتحملون المذاق المر في الأطعمة، حيث شملت أبحاث الدراسة الجديدة حالات لألفي شخص، من بينهم أشخاص لا يستطيعون اكتشاف النكهات المرة على الإطلاق وآخرون ممن يتميزون بحساسية شديدة للنكهات المرة، بالإضافة إلى ذوي القدرة المتوسطة على التذوق، وتم اختبار المشاركين لفيروس كورونا المُستجد، وأظهرت النتائج أن غير المتذوقين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بشكل ملحوظ أكثر من ذوي قدرات التذوق الفائقة.

أصحاب قدرات التذوق الفائقة

وبحسب الدراسة، توصل الباحثون إلى أن بعض الجينات الوراثية ربما تنتج المزيد من أكسيد النيتريك، ما يؤدي بدوره إلى إتلاف أي جزيئات من فيروس كورونا، مشيرين إلى أنه عندما يتم تحفيز جين T2R38، فإنه يستجيب عن طريق إنتاج أكسيد النيتريك للمساعدة في قتل أو منع تكرار الفيروسات في الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي.

والدراسة الأمريكية أشارت إلى أن 25% من البشر غير متذوقين فيما تقدر نسبة أصحاب القدرة المتوسطة على التذوق بـ50% فيما تصل نسبة أصحاب القدرة الفائقة على التذوق إلى 25% من بينهم أقل من 1% من أصحاب القدرة الفائقة، ومعظمهم من النساء من غير ذوي الأصول الأوروبية.