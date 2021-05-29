«التعليم» تحدد ملامح امتحانات الثانوية العامة 2021: مسموح دخول الكتب

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ملامح امتحانات الثانوية العامة 2021، مشيرة إلى أن التصحيح سيكون إلكترونياً في جميع الحالات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد ملامح امتحانات الثانوية العامة، وفقاً لما حددته التربية والتعليم، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التعليم في مصر، على مدار الساعة.

ملامح امتحانات الثانوية العامة 2021

ـ يعقد امتحان الثانوية العامة النهائي إلكترونيا بنظام الأسئلة الجديد لكل من استلم جهاز التابلت، ويعقد ورقياً فقط في حالة طلاب المنازل أو في حالات الإعادة، ولكن في كل الأحوال سيكون التصحيح إلكترونياً لضمان العدالة للطلاب.

ـ يعقد امتحان الثانوية العامة النهائي في لجان مجهزة بالشبكات الداخلية servers، وبالتالي لن يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية، فعلى الطالب التأكد من حصوله على اسم مستخدم وكلمة السر وكتابتها بطريقة صحيحة وتجهيز التابلت الخاص به.

ـ إتاحة دخول «الكتاب الحكومي الخاص بالطالب» سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه، كما أنه لن يتم السماح بدخول أوراق أخرى من أي نوع ولن يتم السماح بدخول التابلت على شبكة الإنترنت.

ـ تتخذ وزارة التربية والتعليم جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب كالتعقيم الكامل للجان والتباعد بين الطلاب وكشف الحرارة قبل الدخول.

ـ قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بتوفير التطعيم بلقاح كورونا للمعلمين والإداريين المسؤولين عن امتحانات الثانوية العامة، موضحة أنه سيتم تطعيم جميع المسؤولين عن امتحانات الثانوية العامة بلقاح كورونا قبل بدء الامتحانات.

ـ وجهت التعليم بعض النصائح للطلاب لجعل طرق المذاكرة أكثر فعالية ولتحقيق الاستفادة القصوى من وقت المذاكرة والتأكد من الفهم الكامل للدرس وعدم الاعتماد على الحفظ.

ـ تقديم المراجعات النهائية على قناة مدرستناـ 2.

ـ تصحيح امتحان الثانوية العامة إلكترونياً في جميع الحالات سواء كان الامتحان إلكترونياً لمن قد استلموا التابلت أو ورقياً في حالة طلاب المنازل «bubble sheet»، لضمان عدالة التصحيح.

ـ يستطيع طلاب القسم العلمي اختيار اللغة المفضلة لديهم لامتحان الجيولوجيا، وبالتالي سيرسل إليه الامتحان باللغة التي وقع الاختيار عليها.