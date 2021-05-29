خالد الصاوي عن سمير غانم: من أعظم ممثلين الكوميديا بالسينما «فيديو»

حرص الفنان خالد الصاوي، على التحدث عن الفنان الراحل سمير غانم، الذي رحل مؤخرًا عن عالمنا بعد أيام من صراعه مع وباء كورونا، مؤكدا أن الفنان الراحل كان واحدًا من أعظم ممثلي الكوميديا على مستوى تاريخ السينما المصرية والعربية.

وكشف «الصاوي»، خلال لقائه مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه صور حلقة لقائه مع البرنامج التي أذيعت على جزئين، يوم وفاة الفنان الراحل حينما قال: «بما إننا عرفنا النهاردة خبر وفاة أعظم ممثلي الكوميديا في تاريخ السينما المصري والعربية، فأنا عايز افتكرله أعمال كثيرة من اللي قدمها».

الصاوي عن سمير غانم: «لما بشوف أعماله بموت من الضحك»

وأشار أحد أبطال مسلسل «القاهرة كابول»، الذي عرض رمضان الماضي، إلى أنه بمقدار ما يعزي أسرة الفنان الراحل، بنفس المقدار يعلم جيدا أن الفنان الراحل سيظل متواجد بقلبه وقلوب كل جماهيره، مؤكدًا أنه كلما كان يراه في أي عمل فني يقدمه «كنت بموت على نفسي من الضحك».

وبدورها قالت مقدمة البرنامج منى الشاذلي، إن سمير غانم كان قيمة فنية كبيرة وإنسان جميل أضاف ضحكة وابتسامة لأجيال كثيرة، موجهة عزائها إلى أسرته.

وفاة سمير غانم

وكان قد رحل سمير غانم عن دنيانا في العشرين من مايو الجاري، بعد مسيرة طويلة من السنوات قدم خلالها مئات الأعمال الفنية الكوميدية على مستوى السينما والمسرح والتليفزيون.